Serie A, carica Maradona per il Napoli: l’«1» con la Fiorentina a 1,75, in quota è Osimhen-gol

ROMA – Entusiasmo in crescita al Maradona, con il Napoli protagonista del match clou di giornata. Con la Fiorentina, domenica pomeriggio, gli azzurri hanno l’occasione di superare provvisoriamente il Milan, contro una squadra che però è imbattuta da quattro giornate e che sogna l’assalto all’Europa. In quota sono però i partenopei a prendersi la scena: la quarta vittoria di fila nelle partite di campionato vale 1,75 su Planetwin365, con il 54% delle scommesse dalla sua parte. Il bis dei viola dopo il blitz di Coppa Italia dello scorso gennaio pagherebbe 4,63 (al 20% delle scelte), mentre il pareggio è a 3,80. Tra gli azzurri tornerà Osimhen, di nuovo in cima alla lista dei possibili marcatori: il gol del nigeriano è a 1,75, con Insigne e Politano a 2,25 e 3,25. La Fiorentina potrebbe invece schierare un tridente, con Piatek il meglio piazzato in quota (a 3,75), seguito da Cabral (4,00) e Sottil (5,00). Nelle scommesse sullo scudetto si fa intanto serrato il testa a testa con Milan e Inter: il Napoli vale ora 2,80 alla pari con i rossoneri, mentre l’effetto Juventus ha riportato l’Inter in testa (a 2,00) nonostante il terzo posto in classifica.