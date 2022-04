NAPOLI – In 55000, domani al Maradona, per sostenere gli azzurri

Dopo oltre due anni, torna il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Diego Armando Maradona , ex San Paolo, infatti domani pomeriggio, sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta, ci saranno 55mila spettatori con sciarpe e bandiere azzurre per incitare, dal primo all’ultimo minuto, il Napoli, sospingendolo verso un importantissimo successo in chiave scudetto. Tuttavia, finora, non si registra ancora il tutto esaurito, sono disponibili pochi biglietti nel settore inferiore della Curva A e in Tribuna Posillipo, ma entro questa sera, certamente, finiranno pure quelli, Dunque il Maradona esploderà di passione e di caloroso tifo per i colori partenopei. Non si vedeva, in quel di Fuorigrotta, così tanto pubblico dal match di Champions Napoli-Paris Saint Germain del 6 novembre 2018 e dalla sfida di campionato, nella alla stagione dei 91 punti, per lo scontro diretto perso dal Napoli di Sarri, contro la Juventus dell’ex Higuain. Oggi Napoli e i napoletano credono fortemente nel sogno tricolore e contro i viola sarà una vera bolgia infernale da mettere paura agli avversari, con la speranza che Insigne e compagni possano confermarsi, dopo il bel successo dello Gewiss Stadium di Bergamo.