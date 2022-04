Serie A: l’Inter con il Verona per i tre punti. Quote azzurre in Napoli-Fiorentina

8 aprile 2022 – La vittoria con la Juventus è stata la svolta della stagione dell’Inter? Per dimostrarlo, i nerazzurri devono confermarsi a San Siro, dove sabato arriva il Verona di Igor Tudor. I gialloblu sono una delle squadre più pericolose tra quelle di metà classifica, e con le big hanno già raccolto risultati importanti come il successo sulla Juventus nel girone d’andata. Nonostante ciò, Handanovic e compagni sono favoriti per i betting analyst di Stanleybet.it, che vedono l’«1» a 1,37. Alto invece il «2», che paga 7 volte la posta, mentre la quota del pareggio si attesta a 4,90. Al ‘Meazza’ l’Over prevale nettamente a 1,52, mentre un match con meno di tre reti si gioca a 2,30. Equilibrio invece tra Goal, di poco avanti a 1,80, e No Goal, in quota a 1,87. In attacco ai campioni in carica manca Lautaro Martinez, out per squalifica. Probabile conferma per Edin Dzeko, che vede il gol a 2,20, mentre al suo fianco dovrebbe scendere in campo Joaquin Correa, la cui rete vale 3 volte la posta.

Domenica pomeriggio occhi puntati sulla sfida tra Napoli e Fiorentina: gli azzurri, a un solo punto dal Milan capolista, partono avanti contro una delle formazioni rivelazione della stagione. Gli uomini di Spalletti sono favoriti a 1,75 per la vittoria, mentre i toscani vedono i tre punti a 4,30. Poco più bassa la quota del segno «X», fissata a 3,70. Avanti il Goal a 1,74, mentre il No Goal si gioca a 1,94. Atteso un match con almeno tre reti: l’Over prevale a 1,76, mentre l’Under è visto a 1,92.

Domenica sera, invece, tocca alla capolista Milan che dopo il pareggio con il Bologna affronta la complicata trasferta di Torino. I rossoneri appaiono favoriti all’Olimpico, anche se la vittoria è scontata come dimostra la quota di 1,91. Più alto, invece, il successo dei granata, a 3,95, e per il pareggio, in quota a 3,35. Sfumato il sogno scudetto, la Juventus può ripartire da Cagliari dove i tre punti si giocano a 1,59. Partita proibitiva per i sardi, con l’«1» a 5,40, mentre la «X» è vista a 3,85.