Calendario Napoli – Da qui alla penultima giornata gli azzurri giocheranno sempre alle 15

Con Empoli – Napoli inizia per gli azzurri di Spalletti, la quaterna di partite che si giocheranno sotto il sole, almeno si spera, alle ore 15, in pieno pomeriggio. Per due volte il Napoli disputerà il suo match di domenica, appunto come ad Empoli e per due volte di sabato. Infatti, dopo la partita del Castellani l’undici partenopeo affronterà, sabato 30 aprile, il Sassuolo, al Maradona, quindi, sabato 7 maggio, sempre alle ore 15, sarà di scena allo Stadio Grande Torino, contro i granata, e infine per la 37esima giornata di A, domenica 15 maggio, ospiterà il Genoa in quel di Fuorigrotta. Naturalmente la 38esima ed ultima tornata di campionato sarà determinata solo all’ultimo momento, secondo le posizioni di classifica delle varie compagini.