NAPOLI – La Società torna sulle sue decisioni, niente ritiro ma solo cene di gruppo

Nessun ritiro punitivo o clausura per i giocatori di Spalletti. La SSCN è tornata sulle sue decisioni, facendo marcia indietro; infatti, nel terzo comunicato del club, in poco più di 12 ore, si è scelto di continuare la preparazione con turni di lavoro normali ma integrati con riunioni e cene di gruppo, allo scopo di trovare una soluzione alle criticità del momento. Durante il lavoro, al centro tecnico di Castel Volturno ci sarà molta più attenzione sia per quanto riguarda i singoli calciatori che per l’intera rosa. Pertanto l’allarme è pienamente rientrato con sommo piacere del gruppo. Tutti potranno tornare alle loro case, stare in famiglia e nello stesso tempo saranno chiamati a riunirsi, spesso, con degli incontri chiarificativi nel corso di un pour parler in cene, cosiddette conviviali. Tale scelta è stata condivisa da Spalletti e dai giocatori, che, intanto stamane riprenderanno gli allenamenti in vista del match di sabato pomeriggio, al Maradona contro il Sassuolo. De Laurentiis, malgrado questo finale di campionato poco brillante, è intenzionato a rispettare il contratto con l’allenatore di Certaldo, a meno che non sia Spalletti a voler rinunciare alla conferma.