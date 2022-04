Nell’ultimo posticipo della 34esima giornata di serie A la Juventus si è imposta, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo per 2 a 1 nel finale di gara, rimontando e superando i neroverdi che erano passati in vantaggio con un gol di Raspadori. Poi Dybala e Kean hanno replicato per i bianconeri, che ora insidiano il terzo posto del Napoli distante un solo punto.