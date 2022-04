Serie A: per i bookie Inter lanciata verso lo scudetto, Napoli ormai fuori dalla lotta

ROMA – Il gol di Sandro Tonali nei minuti di recupero di Lazio-Milan ha permesso ai rossoneri di mantenere il primato in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter seconda, sempre con una gara in meno in attesa del recupero di mercoledì contro il Bologna. Nonostante l’attuale vantaggio di Ibrahimovic e compagni, per gli esperti di 888sport.it la favorita per lo scudetto è sempre l’Inter in quota a 1,38 contro il 3 del Milan. Ormai totalmente fuori dai giochi il Napoli dopo la clamorosa debacle di Empoli: un ribaltone dei partenopei si gioca ora su 888 a 151, quota che sale a 201 in caso di rimonta della Juventus di Massimiliano Allegri. RED/Agipro