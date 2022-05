IL PUNTO SULLA A, 35^ giornata – Milan, mani sullo scudetto ma l’Inter non molla

Fatta eccezione per l’ultimo posticipo, in calendario, questa sera tra Atalanta e Salernitana, si è concluso il 35esimo turno di serie A che ha visto immutata la classifica per le due posizioni di testa. Tuttavia, con il successo sulla Fiorentina per 1 a 0, il Milan ha messo le mani sullo scudetto, quando mancano solo 270 minuti al termine del campionato. Dal canto suo, l’Inter non molla la presa, rispondendo ai cugini rossoneri con la vittoria a Udine per 2 a 1. Intanto, dietro di loro, la Juve, vittoriosa sul Venezia per 2 a 1 ed il Napoli hanno conquistato, visto il pari della Roma, per 0 a 0, in casa con il Bologna, la certezza della qualificazione alla Champions League, edizione 2022/23. L’ altro risultato della domenica ha registrato il successo esterno del Torino, prossimo avversario degli azzurri, a Empoli, per 3 a 1.