IL PUNTO SULLA A – 14esima giornata – Il Napoli non molla, la Juve pareggia ancora, la Lazio cade a Parma, Fiorentina – Inter rinviata per il malore di Bove

Prima di parlare di calcio, la nostra Redazione si sente di fare un doveroso in bocca al lupo al centrocampista della Viola Edoardo Bove, colpito da malore al minuto 17 di Fiorentina – Inter. Fortunatamente il bollettino medico sembra rassicurante, non essendoci danni al sistema nervoso e a quello cardio respiraorio. Veniamo, adesso a quanto è successo nella domenica della quattordicesima di campionato: La capolista Napoli ha mantenuto la vetta solitaria della classifica, in virtù del successo di misura, rete di Mc Tominy, allo Stadio Olimpico Grande Torino, contro i granata, mentre la Juventus, ancora una volta non è andata oltre il pari a Lecce, contro i salentini che hanno acciuffato l’1 a 1 al minuto 92. Peggio ha fatto la Lazio, caduta a Parma per 3 a 1, interrompendo così, il filotto di successi consecutivi. Attualmente i partenopei vantano quattro lunghezze di vantaggio su Fiorentina, Inter, Lazio e sei sui bianconeri . Soltanto l’Atalanta, in caso di vittoria all’Olimpico, questa sera, contro la Roma, tallonerebbe la squadra di Conte con un solo punto dietro. L’altro risultato registrato, ieri, è stato la vittoria fuori casa, per 2 a 0 del Genoa sull’Udinese.