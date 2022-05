Risultati anticipi del sabato di serie a – 36esima giornata

Giocati, ieri, altri tre anticipi relativi alla 36esima giornata di serie A; questi i risultati:

Torino – Napoli 0-1

Sassuolo – Udinese 1-1

Lazio Sampdoria 2-0

Con il successo all’Olimpico Grande Torino, grazie alla rete di Fabian, gli azzurri di Spalletti blindano il terzo posto, allungando il distacco sulla Juve a quattro punti. Pari senza infamia e senza lode tra neroverdi emiliani e bianconeri friulani in una gara che non aveva più nulla da dire al campionato. Tre punti importanti, in ottica Europa League, invece per la Lazio che, in attesa del match tra Fiorentina e Roma di domani, sorpassa al quinto posto, i giallorossi di Mourinho. Oggi altre quattro gare tra cui spiccano Verona – Milan in chiave scudetto e Salernitana – Cagliari, match spareggio per la permanenza in massima serie.