UFFICIALE – Manchester City, arriva Haaland: il comunicato

Euroleghe: i numeri di Haaland

Un trasferimento che ovviamente interessa anche i fanatallenatori appassionati di Euroleghe, in vista dell’anno prossimo. Passerà al Manchester City, una delle squadre più offensive d’Europa, uno dei centravanti più forti in circolazione.

Anche in questa stagione ottimi numeri: 16 gol in 18 partite in Euroleghe, media voto del 6.64, fantamedia del 9.5, 4 rigori segnati su 4 rigori e 5 assist. In totale 28 gol e 8 assist in 29 presenze tra tutte le competizioni.

Sky.ut