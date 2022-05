Benevento, domani allenamento a porte aperte in vista dei play off con l’Ascoli

In vista del match del 13 maggio contro l’Ascoli, valido per l’accesso alle semifinali play off, la dirigenza giallorossa consentirà ai propri tifosi di assistere all’allenamento di domani all’antistadio “Carmelo Imbriani”. E’ la prima volta che accade in questo campionato. Un gesto per creare un maggiore afflato tra squadra e tifoseria, soprattutto in virtà di un finale di campionato da dimenticare.

Di seguito la nota integrale apparsa sul sito ufficiale del club del Benevento.

“Il Benevento Calcio comunica che domani sarà possibile assistere dalla tribuna dell’Antistadio “Carmelo Imbriani” alla seduta pomeridiana della squadra giallorossa in programma alle ore 15:30″.