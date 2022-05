Coppa Italia: gli scommettitori scelgono l’Inter nella finale con la Juventus, il 42% delle puntate sui nerazzurri

ROMA – Le due settimane conclusive della stagione di Juventus e Inter cominciano con la finale di Coppa Italia dell’Olimpico di Roma, che ospita il quarto derby d’Italia stagionale dopo il duplice confronto in campionato e la sfida di Supercoppa, che a gennaio ha visto trionfare i nerazzurri a San Siro. Dai dati dei bookmaker emerge che buona parte dei giocatori scommette sul terzo successo targato Simone Inzaghi: il 42% delle puntate su Planetwin365 sono infatti sul «2» dell’Inter, fissato a 2,27, mentre il 29% opta per il successo bianconero nei 90 minuti, offerto a 3,25. Il restante 29% scommette sul segno «X», offerto a 3,20. Per la vittoria finale nerazzurri avanti a 1,65, mentre il trionfo bianconero vale 2,10 la posta. Il Goal prevale a 1,73, contro il No Goal alto a 1,99. Avanti anche l’Under, fissato a 1,77, mentre un match con almeno tre reti si gioca a 1,94.

Davanti l’Inter punta ancora su un Lautaro Martinez in gran forma: un gol dell’argentino, mai così tante volte a segno in una sola stagione, vale 2,50 la posta su planetwin, mentre la quota per una marcatura multipla del numero 10 nerazzurro è fissata a 9,03. Dall’altra parte, un gol di Dusan Vlahovic è visto a 2,75. Per Paulo Dybala, vicinissimo al passaggio all’Inter nell’estate in arrivo, il gol si gioca a 3,50.