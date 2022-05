Napoli – Ultima partita di Insigne a Fuorigrotta, il club prepara varie iniziative

Napoli – Genoa di domenica pomeriggio, al Maradona, penultima gara di campionato, rappresenta per Lorenzo Insigne la sua ultima partita casalinga con i colori azzurri indosso, dal momento che il numero 24, nella prossima stagione, si accaserà in Canada vestendo la maglia del Toronto. Dunque saranno gli ultimi novanta minuti davanti a quel pubblico che lo ha ha visto giocare per oltre 10 anni. Infatti era il 14 gennaio 2010 il giorno in cui il capitano del Napoli fece il suo debutto in azzurro. Per l’addio del talentuoso calciatore di Frattamaggiore la SSCN starebbe pensando di promuovere varie iniziative. Un saluto particolare e speciale, come sfondo ad una giornata che certamente porterà forti emozioni agli spettatori presenti sugli spalti. Naturalmente, anche Lorenzo il Magnifico, all’entrata in campo, proverà una grande emozione, il capitano vuole cancellare immediatamente l’errore commesso dal dischetto, sabato a Torino. Contro il Genoa Insigne avrà un’altra possibilità di sorpassare Marek Hamsik nella classifica marcatori all time del Napoli. Anche la tifoseria omaggerà il suo vecchio capitano, il quale chiuderà definitivamente il suo rapporto col Napoli a La Spezia, il prossimo 22 maggio.