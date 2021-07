Napoli: Victor Osimhen a disposizione del neo tecnico Spalletti già dal ritiro di Dimaro

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen, acquistato da De Laurentiis dal Lille, la scorsa estate per la cifra astronomica di 70 milioni di euro, dopo una stagione molto difficile in cui ha subito infortuni e contratto il covid, scalpita per dimostrare al suo nuovo allenatore tutto il suo valore. Il giovane bomber nigeriano sarà a disposizione di Spalletti già dall’imminente ritiro di Dimaro – Folgarida in Trentino. Nella travagliatissima stagione appena trascorsa Osimhen, malgrado i tantissimi problemi, è stato capace di andare in doppia cifra per quanto riguarda le marcature, quindi, se tutto andrà bene, quest’anno non potrà che migliorarsi. magari trascinando la squadra verso gli obiettivi prefissati, primo fra tutti il ritorno in Champions League. L’ex Lille, domani pomeriggio, in Val di Sole, inizierà la sua nuova avventura in azzurro mettendosi subito al lavoro per entrare in forma il più presto possibile. Osimhen sarà l’uomo in più in attacco nel modulo già adottato da Gattuso, ossia il 4/2/3/1, che l’allenatore toscano ha intenzione di portare avanti. L’attaccante è molto carico ed ansioso di ripartire, tra l’altro fin da domenica prossima ci sarà la prima amichevole contro la Bassa Aunania, a cui seguirà, sabato 24 luglio, una seconda gara amichevole con la Pro Vercelli. Due test che ci faranno capire le condizioni fisiche del giocatore della nazionale nigeriana.