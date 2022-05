Sandro Sabatini pessimista su Spalletti – Secondo il giornalista Mediaset il tecnico toscano lascerà Napoli

Il noto giornalista di Mediaset Sandro Sabatini è sicuro che Luciano Spalletti, a fine campionato, lascerà il Napoli per via degli ultimi disaccordi con il presidente e le vicende extra calcistiche accadute nei giorni scorsi. Ma vediamo nel dettaglio le dichiarazioni di Sabatini in merito all’allenatore del Napoli; queste le sue parole:

Spalletti al termine del campionato lascerà la panchina del Napoli. Oramai i presupposti per un addio ci sono tutti come si evince sono dalle chiarissime incomprensioni tra lui ed il patron azzurro. Le parole del tecnico del Napoli, nella conferenza stampa della vigilia della partita con il Genoa sono state molto enigmatiche e di circostanza, tanto da far estrema fatica a confermare la sua presenza nella prossima stagione. A questo punto credo che la separazione dal Napoli e da De Laurentiis sia imminente.”