ANTICIPI PENULTIMA DI SERIE A – Venezia in B

Si sono disputati, come al solito, gli anticipi del sabato di serie A , relativi alla penultima giornata di campionato. Questi i risultati maturati:

Empoli – Salernitana 1-1

Verona – Torino 0-1

Udinese – Spezia 2-3

Roma – Venezia 1-1

Primo verdetto della stagione: Venezia in serie B aritmeticamente con un turno di anticipo. Tutto ancora in gioco, invece, per le altre che lottano per la permanenza che si deciderà solo all’ultimo minuto dell‘ultima giornata. Diego Perotti, ex Roma, rigorista esperto, a Empoli, sbaglia il rigore della salvezza della Salernitana e scoppia in lacrime. La domenica calcistica prevede altre quattro partite, cominciando alle12,30 con il derby tutto emiliano tra Bologna e Sassuolo, quindi nel pomeriggio si proseguirà con Napoli – Genoa, poi con Milan – Atalanta che potrebbe consegnare lo scudetto ai rossoneri ed infine in serata Cagliari – Inter. La trentasettesima giornata avrà il suo epilogo, domani cin gli ultimi due match: Sampdoria – Fiorentina e Juventus – Lazio.