Anticipi di a del sabato – Ottava giornata, bene Napoli e Milan, sprofonda l’Inter

Nel sabato di serie A, relativo ai primi tre anticipi dell’ottava giornata di campionato, si conferma in testa il Napoli di Spalletti, giunto al sesto successo di fila, comprendendo anche le due gare di Champions, che ha battuto per 3 a 1 il Torino in casa. Stesso risultato per i rossoneri che hanno avuto la meglio in trasferta, sull’Empoli, tuttavia, solo nei minuti di recupero. Sprofonda, invece, l’altra squadra milanese, infatti, i nerazzurri si sono fermati ancora una volta, sconfitti dalla Roma per 1 a 2, a San Siro. E’ notte fonda per Simone Inzaghi che oggi rischia molto. Nella giornata odierna altre sei gare, tra cui spiccano Atalanta Fiorentina, che potrebbe portare i bergamaschi all’aggancio agli azzurri in vetta, in caso di successo e il posticipo serale tra Juventus e Bologna, mentre il turno si chiuderà domani con il derby del Triveneto tra Verona e Udinese.