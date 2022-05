De Laurentiis: complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi

Il presidente della società partenopea Aurelio De Laurentiis esprime attraverso Twitter la sua soddisfazione per il campionato concluso dal Napoli: Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di vantaggio sulla quarta e 15 sulla quinta, in un anno in cui eravamo partiti per tornare in Champions,

Grazie a Spalletti, allo staff, alla squadra e a tutti quelli che lavorano nel Napoli. Un grazie a tutti i nostri tifosi e simpatizzanti ovunque nel mondo.