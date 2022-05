LA PARTITA – Spezia-Napoli 0-3, a segno Politano, Zielinski e Demme

Il Napoli batte lo Spezia 3-0, reti tutte nel primo tempo segnare da Politano, Zielinski e Demme.

PRIMO TEMPO

Al 4′ passa in vantaggio il Napoli con Politano, che da centrocampo si invola verso l’area e dalla distanza spedisce il pallone in rete. Al 25′ arriva anche il raddoppio degli azzurri con Zielinski che approfitta di una deviazione e insacca con il sinistro. Al 36 terzo gol con Demme, che viene servito da Petagna e va a segno a pochi centimetri dalla porta. Al 45′ l’arbitro assegna 10 minuti di recupero per i disordini tra tifosi del Napoli e dello Spezia durante la gara.

SECONDO TEMPO

Ritmi più bassi nella ripresa, Spelletti decide di fare entrare Insigne, Mertens e Osimhen. All’85’ si rende pericoloso lo Spezia con Manaj, il pallone colpisce la traversa. Al 90′ termina la gara.

IL TABELLINO

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Salva Ferrer; Maggiore, Kiwior; Antiste, Agudelo, Verde; Manaj. A disposizione: Bourabia, Sala, Kovalenko, Podgoreanu, Nzola, Salcedo, Sher, Nguiamba, Zovko, Strelec, Bertola. All. Motta

Napoli (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. A disposizione: Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens, Osimhen. All. OsimhenArbitro: Marchetti di Ostia Lido (VAR: Banti)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido (VAR: Banti)

Ammoniti: Manaj (S)