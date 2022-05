Napoli – Calciomercato: pronto Delofeu in caso di partenza di Dries Mertens

Dopo gli acquisti del georgiano Kvaratskhelia e dell’uruguagio Olivera che andranno a rimpiazzare i partenti Insigne e Ghoulam, sulla corsia sinistra, alla corte di Spalletti potrebbe arrivare, dall’Udinese Gerard Delofeu., nel caso in cui Dries Mertens non trovasse l’accordo sul rinnovo, con la società partenopea. Mentre sembrava che il matrimonio tra il belga e De Laurentiis dovesse continuare, oggi, la situazione è totalmente cambiata e l’ipotesi che il beniamino dei tifosi azzurri, possa andar via non è campata in aria. L’esterno offensivo spagnolo, ex Barcellona, classe 1994 è un possibile obiettivo di molti club italiani ed europei, ma quello azzurro, al momento, sembra il più interessato ed ha già chiesto lumi alla società friulana., con la quale ha un ottimo rapporto ed in passato ci sono stati diversi affari. L’Udinese, per la cronaca, ha stimato il prezzo del cartellino del giocatore 15 milioni di euro. Una cifra tutto sommato adeguata per un esterno d’attacco che in questo campionato ha fornito sempre prestazioni al di sopra della sufficienza e realizzato 13 reti e fornito 5 assist in 35 gare disputate con la maglia bianconera. Delofeu, sicuramente lascerà Udine e sceglierà lui stesso dove accasarsi. A dire il vero Napoli non gli dispiacerebbe, tentato pure dall’avventura in Champions League. Però la dirigenza partenopea ha anche una seconda soluzione ovvero quella che porta a Bernaderschi che si libererà dalla Juve a parametro zero, tuttavia il suo ingaggio di 4 mln non rientra nei parametri di De Laurentiis.

Fonte : Corriere dello Sport