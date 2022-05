ITALIA vs ARGENTINA – I convocati di Roberto Mancini e la probabile formazione

Si è svolto ieri l’allenamento del gruppo azzurro della nazionale italiana in vista della partita di domani sera allo Stadio di Wembley, a Londra, contro l’Argentina di Lionel Messi, valida per la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA, ex Coppa Artemio Franchi, riservata alla vincitrice del campionato Europeo e quella della Copa América. Poco dopo il ct Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei 30 convocati che faranno parte della spedizione Londinese. Tra questi c’è una novità: l’attaccante dello Zurigo e dell’ Under-19, Wilfried Gnonto. Qui di seguito la lista completa:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato).

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.

Per quanto riguarda l’undici che scenderà in campo dall’inizio, il tecnico marchigiano dovrebbe confermare il suo classico 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, davanti al quale agiranno Di Lorenzo a destra, Emerson a sinistra, Bonucci e Chiellini nel mezzo. A centrocampo la regia sarà affidata, come sempre a Jorginho con Barella e Verratti ai lati. In avanti spazio al tridente formato da Scamacca, Insigne e Zaccagni. Per questa partita che si giocherà alle 20,45, sono previsti soltanto i novanta minuti regolamentari più eventuale recupero; infatti in caso di risultato di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. L’ultima edizione della coppa giocata quasi trent’anni fa, vide il successo della nazionale albiceleste, proprio, ai rigori, contro la Danimarca campione d’Europa. Viceversa la nostra nazionale si accinge a partecipare per la prima volta alla competizione, un’occasione per riportare l’entusiasmo tra i tifosi azzurri, dopo la mancata qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar.