Napoli: Rinnovo Ospina- Si apre qualche spiraglio su un possibile accordo

L’estremo difensore colombiano David Ospina punto fermo da cui ripartire, a sentire Spalletti, dopo un lungo tira e molla con la società di De Laurentiis, sembra voler aprire ad un possibile rinnovo contrattuale. L’esperto di mercato della piattaforma Sky Fabrizio Romano ha reso noto che nella giornata appena trascorsa, sono giunti segnali distensivi tra le parti, pur se il portiere, ex Arsenal non ha ancora accettato la proposta, senza aumento di ingaggio del club. Tuttavia Ospina, ora, è un po’ più vicino alla permanenza che all’addio al Napoli, malgrado le offerte, da altre società, siano puntualmente arrivate al suo entourage. Infatti oltre che dal Real Madrid, dove il forte portierone azzurro, fungerebbe da riserva di Courtoi, proposte di ingaggio sono giunte anche dagli Emirati Arabi e dal Qatar, ma alla fine potrebbe prevalere la sua voglia di rivincita a Napoli, dopo lo scudetto perso per un soffio quest’anno. Poi c’è il legame con l’allenatore toscano grande suo estimatore. Un indizio non da poco.