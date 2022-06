ITALIA – Donnarumma in dubbio, chanche d’esordio da titolare per Alex Meret?

Per Gigio Donnarummma, portiere titolare della nazionale italiana di Mancini, infortunatosi alla spalla nell’ultima partita contro la Germania al Dall’Ara di Bologna, lo staff medico azzurro si pronuncerà tra stasera e domani mattina. L’idea è, però, di tenerlo a riposo per farlo giocare, poi contro l’Inghilterra, sabato prossimo, nella terza partita del girone di Nations League. Se così fosse il portiere del Napoli Alex Meret avrebbe la grossa chance di debuttare come titolare, a Cesena, nel match con L’Ungheria che si svolgerà domani sera. Dal canto suo, tuttavia l’ex estremo difensore del Milan, vorrebbe essere tra i pali regolarmente in questa seconda gara. Naturalmente la decisione spetterà al ct marchigiano, il quale ha preso tempo per riflettere sul da farsi.

Fonte: Corriere dello Sport