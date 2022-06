Mercato Napoli – Rilancio del club azzurro per Delofeu, offerti all’Udinese 18mln di euro

Mercato Napoli in piena evoluzione. Il club partenopeo non vuole perdere assolutamente Delofeu e pertanto ha rilanciato una nuova offerta al’Udinese che chiede per il suo cartellino ben 25 milioni di euro. De Laurentiis, in primo momento aveva proposto circa 15 milioni, ora è arrivato a 18., cifra che la società friulana potrebbe anche accettare, in virtù degli ottimi rapporti che intercorrono tra i due club. Ricordiamo che Giuntoli ha già un accordo col giocatore spagnolo, al quale sono stati promessi 2,5 milioni di ingaggio a stagione. Pozzo e De Laurentiis, in memoria dei tanti affare fatti in passato, dovrebbero trovare facilmente l’intesa e chiudere a 20, però pure a diciotto, valutazione giusta, la stessa che il Napoli sborsò per Allan, Zielinski,e Inler, la trattiva si potrebbe chiudere e sbaragliare la concorrenza.