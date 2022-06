Luca Cerchione – Il presidente riduce il monte ingaggi ai calciatori ma non taglia i compensi del CdA

Forte contraddizione nella politica economica del Napoli che da quest’anno, per questioni di bilancio, ha ritenuto opportuno ridurre il monte ingaggi dei calciatori, tuttavia De Laurentiis non ha usato lo stesso metro relativamente al Consiglio d’Amministrazione che incassa gli utili più alti della serie A. Se il patron intende usare questa soluzione, non può certamente tralasciare di ridurre anche i compensi di tutto il CdA, sarebbe un controsenso. A rimarcare la cosa e mettere alla gogna il presidente, è stato Luca Cerchione, imprenditore napoletano, specializzato in management delle imprese sportive, nonché giornalista ed opinionista. Anche tale disparità non fa che acuire la contestazione esistente nei riguardi del patron che ultimamente è stato tacciato di lucrare sull’amore dei tifosi napoletani, verso i colori azzurri.