Affare Delofeu – Napoli – L’Udinese ha chiesto di inserire Alessio Zerbin fresco di debutto in nazionale

Tiene sempre banco, in casa azzurra, la trattativa con l’Udinese per portare a Napoli l’ex Barcellona Gerard Delofeu, il quale gradirebbe molto volentieri l’avventura partenopea, affascinato dall’idea di disputare la Champions League. L’affare messo in piedi, ormai da qualche mese, sembra poter andare in porto, visti gli ottimi rapporti tra Pozzo e De Laurentiiis, tuttavia il club friulano ha chiesto di inserire nell’operazione il talentuoso ex giocatore del Frosinone e fresco di debutto in nazionale, di proprietà del Napoli, Alessio Zerbin. La dirigenza napoletana sta riflettendo su questa ipotesi che a De Laurentiis non dispiacerebbe perché potrebbe alleggerire il prezzo del cartellino dello spagnolo. Il Napoli ha, pertanto, risposto che valuterà la situazione nell’arco di qualche giorno.