Serie A 2022/23 – Alle 12 conosceremo il calendario delle 38 giornate, il Napoli esordirà in trasferta

A cominciare da mezzogiorno di oggi conosceremo il calendario delle 38 giornate, ancora una volta asimmetrico, del prossimo campionato di serie A 2022/23. Si inizia nel weekend del 13/14 agosto per terminare il 4 giugno del 2023. Ci saranno 4 turni infrasettimanali e per la prima volta in assoluto il torneo si fermerà a cavallo tra autunno e inverno, per quasi due mesi, a causa della pausa per il campionato Mondiale in Qatar in programma dal 10 novembre al 3 gennaio. Il Napoli dovrebbe esordire in trasferta, probabilmente in casa di una neopromossa. Prevista un’alternanza per le gare interne ed in trasferta per le seguenti società della stessa regione Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma e Napoli-Salernitana; nessuno sconto diretto i tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina durante i turni infrasettimanali, inoltre non ci potranno essere derby alla prima giornata. Torna quest’anno lo spareggio scudetto o salvezza in caso di arrivo a pari punti tra due compagini. Appuntamento, dunque, alle 12,30 per gli aggiornamenti.