Castel Volturno – Stamane al Konami Training Center c’è il raduno degli azzurri per gli abituali test fisici e atletici

Dopo un mese e mezzo, il Napoli, questa mattina, si è ritrovato al Konami Training Center di Castel Volturno per gli abituali test fisici ed atletici ed ovviamente le visite mediche, in vista del primo ritiro in Trentino. Tutto sotto la guida del tecnico Spalletti. Lo staff medico valuterà le singole condizioni dei giocatori, attraverso la pesatura, il controllo della tenuta fisica e della resistenza. Il difensore brasiliano Juan Jesus, per la cronaca, è stato il primo calciatore a presentarsi al raduno, voglioso di ritornare in forma. Per il momento non ci sono ancora i vari Koulibaly, Anguissa, Lozano, Olivera e Kvaratskhelia ai quali è stato concesso qualche giorno in più di ferie perché hanno concluso la stagione passata in ritardo rispetto agli altri. Grande attesa per i due nuovi arrivati. Dopodomani venerdì 8, la truppa partirà alla volta della Val di Sole, sotto le Dolomiti, dove il giorno successivo comincerà la preparazione precampionato per il ritiro, fase 1, che si svolgerà, come avviene da tanti anni, a Dimaro – Folgarida.