Il Napoli forza per Kim, oggi call. Acerbi è l’alternativa

Il Napoli cerca il sostituto di Kalidou Koulibaly destinato al Chelsea. Kim mollato? Neanche per sogno. Il coreano classe 1996 del Fenerbahce resta la primissima scelta e per il coreano ci sarà nel pomeriggio un call conference per provare a chiudere. La valutazione è di 15 milioni più bonus, il Napoli vuole forzare per regalare il gigante coreano a Spalletti. Acerbi è in lista, ma oggi è un’alternativa: la Lazio darebbe il via libera per 4-5 milioni, tuttavia il Napoli in queste ore è assolutamente concentrato su Kim.

AlfredoPedulla.com