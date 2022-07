Gli interventi di Monica Scozzafava, Tommaso Mandato e Gaetano Imparato a Radio Marte

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuta la giornalista Monica Scozzafava.

“De Laurentiis da vicino ostenta sicurezza, se qualcuno gli chiedesse dell’attuale situazione direbbe ai tifosi che devono capire perché c’è stata una crisi e quindi frenerebbe gli entusiasmi. De Laurentiis sta giocando su più tavoli, e farà l’all in su un tavolo per provare a prendere giocatori che possano entusiasmare la piazza.

Bremer sarebbe il favorito, ma l’asta è tra Juve e Inter con i nerazzurri in vantaggio.

Non considero Mertens il coniglio dal cilindro. Il leader dello spogliatoio è Di Lorenzo.

Ci sono stati tanti momenti dove il Napoli è andato vicino al sogno, questi calciatori hanno dato tanto.

La proposta per Koulibaly è stata tardiva, se era così importante dovevi arrivarci prima. Se Koulibaly aveva in mente di andare via c’era, comunque, poco da fare.

La campagna abbonamenti negli anni non ha dato tanto al club, è pronta per essere lanciata ma si aspetta il colpo ad effetto.

Non credo che De Laurentiis stia vendendo i pezzi migliori per vendere il Napoli, avrebbe dovuto fare l’operazione inversa.

La società è importante come visibilità, modo di comunicare e organizzazione ma in campo alla fine vanno i giocatori”.

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto Tommaso Mandato, agente

“Spalletti ha manifestato più volte la voglia di avere due portieri. La voglia da parte della società di non perdere un patrimonio, come potrebbe essere Meret, ha creato questa situazione.

Navas non verrebbe a fare il secondo a Napoli, per quanto riguarda l’ingaggio non penso ci sia il budget economico per poterlo gestire.

Partire con un portiere che non gode della fiducia del proprio tecnico è la cosa peggiore.

Il Calendario non ti consente di fare esperimenti, devi partire già con molte certezze. Spalletti molte le ha perse, vedi Koulibaly e Ospina, di conseguenza la società deve dare delle garanzie al proprio tecnico.

È una stagione anomala dove devi partire benissimo.

Mi auguro che Mertens torni, non solo per fare il contentino ai tifosi, ma deve essere una volontà condivisa con il tecnico. Spalletti anche qui mi sembra non abbia fatto salti di gioia per avere il belga, altrimenti la trattativa si sarebbe già conclusa.

Mertens, se torna, deve essere di aiuto alla squadra più che all’ambiente”.

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Gaetano Imparato.

“Meret dovrebbe avere a fianco un portiere come Ospina, che ridurrebbe il rischio di diventare un problema.

Io punterei a rinforzare la difesa, questo fatto di fare l’equazione per accontentare il pubblico va bene ma prendendo dove manca qualità. Abbiamo perso Ospina, che da solo ha salvato 7 punti, e Koulibaly che era il miglior difensore della Serie A.

Politano ha fatto vedere di essere pronto, inoltre secondo me il Napoli non può privarsi dell’esterno mancino. Spalletti e il giocatore dovrebbero trovare una soluzione.

Osimhen deve ancora rimanere, anche perché pensare che un club spenda questa cifra è difficile.

Fabian Ruiz ieri non ha giocato, non si è capito bene il perché, penso sia un avvertimento. Spalletti a lui tiene tantissimo”.