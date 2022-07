Napoli, Spalletti: “Restiamo uniti, arriveranno altri calciatori”. E tra gli addii cita Mertens

Giornata di presentazione della squadra in casa Napoli, direttamente nel ritiro di Dimaro. Quando sul palco sale Luciano Spalletti, per primo, prende subito la parola: “Buonasera a tutti, mamma mia quanti siete! Alcuni calciatori sono andati via e portano con sé delle cose, perché gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Insigne portano via tanto con sé. Ma altri ne sono arrivati e portano altro, portano entusiasmo, e altri ne arriveranno. Questo è il calcio. Quello che non deve andar via è il vostro supporto, il vostro entusiasmo. Quello non è sostituibile e non si può comparare. Restiamo uniti e forza Napoli!”, le parole del tecnico raccolte dai nostri inviati a Dimaro.

TuttoMercatoWeb.com