L’indiscrezione: il Napoli vuole bloccare Solbakken per gennaio

Ola Solbakken è un obiettivo sempre più concreto del Napoli per gennaio. E per l’attaccante classe 1998 sono stati mossi passi sempre più importanti, come era stato anticipato da Sportitalia diverse settimane fa. L’idea concreta è quella di bloccarlo per gennaio, ricordiamo che il suo contratto con il Bodø/Glimt scadrà a dicembre. E il Napoli ha tutta la voglia di aspettarlo. Le visite delle ultime ore a Roma sono state “suggerite” dal Napoli e non concordate con il Napoli, essendoci in Italia i migliori specialisti degli infortuni alla spalla. Ma questo non significa che il Napoli non ci pensi per la scadenza del contratto. Anzi, è l’esatto contrario.

