Cristian Bucchi e Bruno Longhi ad “Arena Maradona”

Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13 sulle frequenze di Radio Crc Targato Italia, va in onda “Arena Maradona”, programma radiofonico sportivo condotto da Gianluca Miranda e Diego Maradona Junior. Nella puntata odierna sono intervenuti tra gli altri l’ex calciatore del Napoli e allenatore Cristian Bucchi e il giornalista Mediaset Bruno Longhi.

CRISTIAN BUCCHI: “La Spal sarebbe una bella destinazione per me. Sarri? Può fare molto bene alla Lazio così come Spalletti al Napoli”.

“Io vicino alla Spal? Al momento no, ad ora si parla molto e si concretizza poco, le società hanno bisogno di risolvere altre situazioni relative alla gestione economica. Ho avuto dei contatti con la Spal, sarebbe una bella destinazione, è un club glorioso con una grande storia.

Sarri-Lazio? È un piacere rivedere in panchina allenatori come lui e Massimiliano Allegri, è importante soprattutto per il nostro calcio. Sarri può fare molto bene alla Lazio, può portare i biancocelesti a risultati non ancora ottenuti fino ad ora.​

Spalletti saprà far tirare fuori il meglio da ogni calciatore. Mertens è un giocatore straordinario, per tecnica, colpi e per quello che rappresenta per questa squadra è un giocatore fondamentale.

Nazionale? L’avvento di Mancini ha portato gioco e divertimento, ma noto un eccesso di ottimismo e positività, bisogna tenere i piedi saldi a terra”.

BRUNO LONGHI: ”Spalletti è un top allenatore, De Laurentiis impeccabile nella gestione della società. De Zerbi mi confidò una cosa”

“Nel mondo dello sport stiamo vivendo una situazione drammatica dal punto di vista economico. Se una società come il Napoli deve vendere per acquistare, ci sono altre società che devono vendere per pagare gli stipendi. De Laurentiis può essere contestato per altre situazioni, ma per quanto riguarda la gestione della società c’è ben poco da dire.

Spalletti? Si parla di un top allenatore, un allenatore che già ha vinto. L’Italia ha già perso due grandi allenatori come Conte e De Zerbi. Quest’ultimo ha coronato il suo sogno di allenare una squadra che fa la Champions League, me lo confidò un pò di tempo fa: è il suo sogno da quando è bambino.​

Ancelotti? Il Real Madrid è un’ancora di salvataggio per lui che negli ultimi anni non ha avuto grandi risultati.

Donnarumma? Il Milan lo propose al Psg un paio di mesi fa e il club parigino rifiutò l’offerta”.