Napoli, da definire gli ultimi dettagli per Kim: potrebbe arrivare in Italia domani per le visite

La giornata di oggi può essere decisiva per il calciomercato del Napoli: per Min-jae Kim del Fenerbahce restano da definire alcuni dettagli e gli aspetti burocratici e se tutto dovesse concludersi oggi, il difensore potrebbe arrivare già in Italia domani.

Il sudcoreano, dunque, potrebbe arrivare già domani nel nostro Paese per sostenere le visite mediche di rito dopo aver salutato nella giornata di ieri il Fenerbahce con un messaggio sui social.

Sostituto naturale di Kalidou Koulibaly, trasferitosi al Chelsea, Kim è un classe 1996 e vanta già un discreto curriculum: arrivato al Fenerbache la scorsa stagione, di seguito tutti i suoi numeri.

Alla prima annata europea ha collezionato 31 presenze e 1 gol nel campionato turco e 8 presenze tra Europa League e Conference. In carriera conta 175 presenze con i club e 40 con la nazionale.

