SSCN – Domani, a Castel di Sangro, presentazione delle nuove maglie per la stagione 2022/23

Il Calcio Napoli ha annunciato che, domani mercoledì 27 luglio, ci sarà la presentazione delle nuove maglie per la stagione 2022/23, che per gli azzurri comincerà nel giorno di Ferragosto a Verona. La squadra di Spalletti indosserà la nuova mise, sempre griffata EA7, in occasione della gara amichevole contro l’Adana che si disputerà allo stadio Patino di Castel di Sangro, nella serata di domani. Voci di corridoio dicono che i colori scelti dalla società, oltre al canonico azzurro, saranno il bianco, come seconda maglia ed il blu per la terza. Gli sponsor che appariranno sulle divise sono Lete, MSC e Amazon. Come nello scorso anno, il prezzo di ciascuna maglietta è di 125 euro. A breve saranno disponibili negli store ufficiali della SSCN. Infine il presidente ha reso noto che durante la prossima stagione agonistica verranno lanciate altre magliette per un totale di ben 12-13 divise differenti tra loro.