Raspadori ha scelto Napoli. Il Sassuolo non farà muro

Giacomo Raspadori ha scelto il Napoli e non ha intenzione di cambiare idea. I rumors della settimana scorsa, le ammissioni di ieri firmate Carnevali, l’ipotetico muro del Sassuolo con eventuale proposta di rinnovo rispetto al contratto in scadenza nel 2024 è destinato a restare tale. Il Sassuolo è consapevole che sarebbe molto complicato trattenere Jack desideroso di fare una nuova esperienza, a maggior ragione dopo la partenza del suo “gemello” Scamacca, destinazione West Ham. E infatti per il momento non ci sarà alcuna proposta di rinnovo. Il Napoli ha programmato una spesa di 30 milioni, bonus compresi, ma deve prima aspettare che si materializzino alcune uscite: Zielinski (se il West Ham andasse fino in fondo e potrebbe essere sostituto da un profilo come Lo Celso, tra gli altri, in prestito), ma anche Ounas o eventualmente Politano. Il Napoli vuole investire su Raspadori, ha la sponda favorevole e l’intenzione di andare fino in fondo. E il Sassuolo? Andrebbe su Pinamonti, un profilo che piace molto e che era stato sondato – come raccontato – già lo scorso 12 luglio. Su Pinamonti c’è anche l’Atalanta che può cedere Muriel (c’è anche la Juve), chiaramente la tempistica sulla cessione di uno tra Raspadori e il colombiano farà la differenza. Ma il Sassuolo continua a pensare a Pinamonti, consapevole che un eventuale incasso di circa 70 milioni tra Scamacca e Raspadori possa consentire un’importante operazione in entrata.

