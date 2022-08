Napoli – Meret e Spalletti ai ferri corti

Sembra oramai quasi certa la partenza di Alex Meret da Napoli. Il portiere friulano vista la notizia del probabile arrivo dello spagnolo Kepa si vede nuovamente tagliato fuori dal tecnico toscano e ha chiesto al club di essere ceduto per giocare con continuità. Dal canto suo l’Empoli vorrebbe approfittare dell’occasione per portare il giovane estremo difensore azzurro in Toscana per coprire il probabile vuoto che Vicario, destinato ad altro club, lascerà. Dunque Meret e Spalletti sono ai ferri corti, impossibile la convivenza tra loro. A questo punto Giuntoli, oltre a Kepa, qualora andasse in poto l’affare, dovrà reperire un secondo portiere e torna in auge il nome di Sirigu che diventerebbe l’alter ego dello spagnolo sedendosi in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità e in Coppa Italia. Infatti l’ex Genoa non farebbe alcun problema vestendo questo ruolo che non è mai andato a genio a Meret.