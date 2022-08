SERIE A 2022/23 – Anticipi prima giornata, partono bene le milanesi

Finalmente si torna a parlare di calcio giocato. E’ partito ieri il nuovo campionato di massima serie con quattro anticipi della prima giornata. Iniziano bene le due favorite al successo finale, ovvero le milanesi che hanno vinto i rispettivi match contro Udinese e Lecce. I rossoneri si sono imposti a San Siro, in rimonta per 4 a 2 sui friulani mentre la squadra di Inzaghi, ha battuto in extremis, al Via del Mare il neo promosso Lecce per 2 a 1. Nelle altre due gare disputate altrettanti successi dell‘Atalanta, a Marassi, per 2 a 0 con la Sampdoria e del Torino in Brianza, in casa della matricola Monza per 2 a 1. Quest’oggi altri quattro incontri; la giornata si chiuderà solo domani con gli ultimi due posticipi in programma, cioè Verona – Napoli alle 18,30 e Juventus – Sassuolo alle 20.45. Buon campionato a tutti i calciofili d’Italia.