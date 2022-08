Verona vs Napoli – Kim Min – Jae dal primo minuto?

Questo pomeriggio, alle 18.30 comincerà la stagione ufficiale 2022/23 della squadra di Spalletti che va ad intraprendere un nuovo ciclo, basato sulla rifondazione quasi totale. L’allenatore toscano ha ancora qualche dubbio da sciogliere riguardo gli undici titolari che scenderanno in campo, al Bentegodi, contro l’Hellas Verona, compagine sempre ostica per gli azzurri. Cioffi, dal canto suo, nutre qualche preoccupazione sul reparto difensivo, che come dimostrato dalla quaterna subita dal Bari in Coppa Italia, ha bisogno di essere registrato. Contro il Napoli, poi mancherà un perno importante della retroguardia come Ceccarini; il suo posto potrebbe essere occupato con l’arretramento di Tameze. Spalletti attende di conoscere il destino del portiere Meret ma contro i gialloblù, a meno di ripensamenti dell’ultim’ora, sarà lui a difendere i pali azzurri. Questo pomeriggio potremmo vedere all’opera, oltre al georgiano un altro nuovo acquisto, il difensore sudcoreano Kim Min -Jae, il quale affiancherebbe Rrahmani, oramai una sicurezza. Non ci saranno Fabian Ruiz e Simeone, il primo, secondo il Napoli, per un affaticamento muscolare ma tutto sembra legato alla sua prossima cessione al PSG, mentre per il secondo non è stato ancora depositato il contratto firmato.