Secondo quanto riportato da Manuel Parlato per SportItalia, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti è stato operato questa notte a Milano per una frattura alla clavicola. Il giornalista riferisce che il tecnico sarà comunque presente in conferenza stampa, ore 13.30, visto che ha già fatto ritorno a Napoli in mattinata.

Fonte: alfredopedulla.com