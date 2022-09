NAPOLI vs SPEZIA – Per ora Raspadori sembra essere il sostituto di Osimhen

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli è intenzionato a proseguire, in campionato, sulla falsariga del match con il Liverpool per bissare la vittoria con la Lazio. Dopo il mezzo passo falso con il Lecce nell’ultima gara casalinga è impensabile perdere altri punti al Maradona che deve diventare un vero fortino insormontabile. Oggi pomeriggio, contro lo Spezia che non va affatto sottovalutato, occorre la stessa determinazione, la stessa grinta, la stessa concentrazione di mercoledì scorso, come se si incontrasse un’altra squadra di rango. Ovviamente i liguri non faranno la medesima partita degli inglesi ma si chiuderanno a riccio, mettendo un pullman davanti all’area di rigore. Purtroppo non ci sarà in campo Victor Osimhen costretto a restare ai box per quasi un mese, dopo la diagnosi dei medici. Quindi sono momenti topici per Spalletti che non ha ancora sciolto il dubbio sulla sua sostituzione. In preallarme Raspadori e Simeone. Per ora, voci di corridoio parlano di un possibile impiego dell’ex Sassuolo; Jack , dunque appare in vantaggio su Simeone, grande protagonista con il Liverpool. Ma per avere la conferma dobbiamo attendere fino a qualche ora prima della partita, che ricordiamo si disputerà alle 15. Rispetto al Liverpool, oggi potremmo vedere un piccolo turnover, per esempio, potrebbero andare in panchina il coreano Kim e il camerunense Anguissa. per dare spazio ai loro alter ego. Staremo a vedere!