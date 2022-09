LA PARTITA – Rangers-Napoli 0-3, show degli azzurri a Glascow

PRIMO TEMPO

Al 2’ azzurri vicino al vantaggio con Zielinski che prova la conclusione dalla distanza, il pallone colpisce il palo. Al 12’ grande parata di Meret su un tiro da fuori area di Arfield. Gli azzurri continuano ad essere molto propositivi in fase offensiva ma non trovano il gol. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero, poco dopo gran tiro di Kvaratskhelia, il pallone termina di poco fuori. Al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 53’ tiro al volo di Politano con il sinistro, il pallone termina di poco a lato. Al 55’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Sands su Simeone, dal dischetto calcia Zielinski ma c’è la parata del portiere, sulla ribattuta ne approfitta Politano che segna, l’arbitro però fa ripetere il rigore in quanto il portiere si è mosso prima; calcia di nuovo Zielinski ma c’è un’altra parata di McGregor. Al 65’ altro calcio di rigore assegnato al Napoli per un fallo di mano di un difensore sugli sviluppi di un tiro di Kvaratskhelia, dal dischetto non sbaglia Politano. All’85’ arriva il raddoppio del Napoli con Raspadori, servito da Olivera. All’89’ terzo gol degli azzurri: Anguissa serve Ndombele al centro e spedisce il pallone in rete.

IL TABELLINO

Rangers (4-3-3): McGregor; Tavernier (82′ Kamara), Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Jack (63′ King), Davis (82′ Tillman); Arfield (72′ Matondo) , Morelos (72′ Colak), Kent. A disposizione: Budinauckas, McCrorie, Devine, Yilmaz, Davies, King, Tillman, Kamara, Matondo, Wright, Sakala, Colak. All. van Bronckhorst.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (77′ Olivera); Zambo Anguissa, Lobotka; Politano (77′ Zerbin), Zielinski (84′ Ndombele), Kvaratskhelia; Simeone (77′ Raspadori). A Disposizione: Idasiak, Sirigu, Juan Jesus, Oliveira, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Raspadori All. Spalletti.

Arbitro: Antonio Mateu

Reti: 69′ Politano (Napoli), 86′ Raspadori (Napoli), 90+1′ Ndombele (Napoli)

Ammoniti: 21′ Morelos (Rangers), 35′ Lundstram (Rangers), 41′ Politano (Napoli), 53′ Sands (Rangers), 66′ Barisic (Rangers), 74′ Tavernier (Rangers)

Espulsi: 55′ Sands (Rangers)