Europa e Conference League – Roma o k, disastrose Lazio e Fiorentina travolte dagli avversari

Moltissime ombre e pochissime luci per l’Italia, nel giovedì di Europa e Conference League, nella seconda giornata dei gironi eliminatori delle due Coppe. Infatti, escono con le ossa rotte, La Lazio che ha perso per 5 a 1 al MCH Arena, in Danimarca, con il Midtjylland in Europa League, mentre la formazione viola di Vincenzo Italiano, è stata sconfitta in Finlandia per 3 a 0 dall’Helsinki, in Conference.