I tifosi del Bayern Monaco si schierano con i Rangers e il Napoli contro la decisione della UEFA

I tifosi del Bayern Monaco hanno protestato contro la UEFA durante la vittoria sul Barcellona di martedì, dopo la decisione di rinviare la partita dei Rangers con il Napoli.

I Rangers sono stati oggetto di una riprogrammazione tardiva dell’incontro con il Napoli in seguito alla morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II la scorsa settimana, con la partita posticipata di 24 ore e il divieto per i tifosi in trasferta a causa di problemi di polizia.

I tifosi in trasferta sono stati banditi anche dalla partita di ritorno per “correttezza sportiva”, ma i tifosi del Bayern non sono stati contenti della decisione, nonostante non li coinvolgesse, e hanno espresso chiaramente i loro sentimenti sugli spalti.

Tenendo in mano tre striscioni con un messaggio alla UEFA e ai responsabili del gioco, i tifosi del Bayern hanno espresso chiaramente il loro pensiero.

“Ritardi e divieti all’ultimo minuto per la morte di un reale?! Rispettate i tifosi!”, hanno scritto.

I Rangers affronteranno il Napoli stasera a Ibrox, dopo aver subito una sconfitta per 4-0 nella partita inaugurale del girone contro l’Ajax la scorsa settimana.

Niente senza tifosi

Ovviamente le circostanze erano attenuanti e si trattava di un evento senza precedenti da affrontare, ma ancora una volta i tifosi sono stati completamente ignorati nel processo di elaborazione.

Spostare una partita di 24 ore non sembra un grosso problema, ma molti tifosi avranno preso accordi speciali per sostenere la propria squadra e ora non potranno vederla, per non parlare dei tifosi del Napoli che avevano organizzato viaggi internazionali.

Lo stesso vale per i tifosi dei Rangers che avevano già acquistato e pagato biglietti e voli per assistere alla partita del Napoli a Napoli nel corso dell’anno, e che ora non potranno più farlo senza alcun motivo.

I tifosi tedeschi hanno regolarmente manifestato il loro malcontento per le situazioni che si verificano in tutto il mondo e questo non è un caso, e dimostra che i tifosi di tutto il mondo vogliono tutti la stessa cosa.

Merito loro per aver fatto sentire la propria voce in una situazione che non li riguarda davvero, e speriamo che questo faccia alzare la testa e prestare attenzione alle persone giuste, piuttosto che giocare solo NetBet e scommettere sulle partite.

La UEFA risponde alla richiesta dei Rangers di onorare la Regina Elisabetta II in vista della sfida di Champions League contro il Napoli

Il giornalista del Daily Mail ha riportato martedì (13 settembre) che i Rangers e il Chelsea hanno chiesto alla UEFA di poter suonare God Save the King in seguito alla scomparsa della Regina Elisabetta II.

La UEFA avrebbe ricevuto “molteplici richieste” di poter suonare l’inno nazionale del Regno Unito in onore di Sua Maestà, ma l’organo di governo non è interessato per mantenere la coerenza in tutte le sedi.

Keegan suggerisce, tuttavia, che i club potrebbero decidere di sfidare la UEFA.

Ha aggiunto: “Resta ora da vedere se i club sfideranno il divieto, suoneranno l’inno e affronteranno le conseguenze, che includono una potenziale multa”. “

Non c’è da sorprendersi

Sarebbe stato bello per i Rangers poter rendere omaggio alla defunta regina in questo modo.

Tuttavia, la UEFA starebbe creando un precedente permettendo questo e senza dubbio si sta preoccupando di cosa penserebbero altri club, organizzazioni e Paesi che concedono quello che potrebbe essere considerato un trattamento preferenziale agli inglesi.

Naturalmente, noi non la vediamo così. Per noi non è altro che un tributo alla monarca più longeva del Regno Unito in vista della sua triste scomparsa la scorsa settimana.

In ogni caso, non c’è dubbio che l’Ibrox sarà addobbato di rosso, bianco e blu contro il Napoli e l’inno nazionale sarà intonato per tutta la durata dell’incontro della fase a gironi della Champions League.

Qui a Ibrox News siamo sconvolti dalla scomparsa della Regina Elisabetta II.

Martedì sera lascerà la Scozia per l’ultima volta e la sua bara partirà dall’aeroporto di Edimburgo per raggiungere la RAF Northolt.

È un momento molto triste e speriamo che le prossime partite siano piene di tributi rispettosi alla defunta monarca.