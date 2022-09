Brescia-Benevento 1-0: Bianchi punisce la Strega in pieno recupero

Allo stadio “Mario Rigamonti” il Benevento di Caserta affronta il Brescia nell’ anticipo valido per la sesta giornata del campionato di serie B. Strega reduce dalla sconfitta (0-2) tra le mura amiche, patita ad opera del Cagliari. Gli uomini di Clotet, invece, hanno vinto sul campo del Modena con un secco 3-1. Dovendo fare a meno di Cistana, van de Looi e Viviani, ecco l’ undici iniziale che scenderà in campo: Lezzerini in porta. Karačić, Papetti, Adorni e Mangraviti a formare il pacchetto difensivo. A centrocampo Bisoli, Labojko e Bertangoli. In attacco Moreo e Benali a supporto di Ayé. Il Benevento fa esordire Leverbe in difesa. Schiattarella trova spazio a centrocampo e Simy farà coppia con Forte. Questo l’undici iniziale: Paleari in porta. Leverbe, Glik, Veseli in difesa. Letizia, Karic, Schiattarella, Acampora, Foulon a centrocampo. In attacco la coppia Simy, Forte.

Arbitra il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti.

La gara

Prima della gara osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’ alluvione che ha interessato la regione Marche. All’ 8′ sinistro di Acampora che costringe Lezzerini alla deviazione in corner. Al 13′ Moreo colpisce male e il pallone va fuori. Schiattarella tocca per Acampora che va alla conclusione al 16′, ma Lezzerini blocca il pallone senza problemi. Si scalda il match e Benali ha una grossa occasione per portare in vantaggio le rondinelle: al 18′ va a colpire di testa su cross di Karačić e il pallone sfiora il palo. Un forte tiro – cross di Letizia crea problemi a Lezzerini che è chiamato alla respinta al 30′. Il Brescia protesta per un presunto calcio di rigore dovuto ad un intervento di Glik su Benali. Per l’arbitro nulla di fatto. Il primo tempo termina dopo quattro minuti di recupero.

Rischia l’autorete il Benevento al 49’: il colpo di testa di Moreo viene deviato da Veseli ed esce di pochissimo. Brivido per Paleari. Grande riflesso del portiere del Benevento su un colpo di testa di Moreo servito da Ndoj al 65’. Una ripartenza del Brescia non trova la giusta sorte: al 68’ un rimpallo consente a Galeazzi di lanciarsi a campo aperto e con Paleari che esce disperatamente non riesce ad inquadrare la porta. Si avvita di testa Leverbe al 70’: il difensore va a colpire il pallone sugli sviluppi di una punizione calciata da Letizia, ma nulla di fatto. Bravo Paleari a togliere dall’angolino basso una punizione calciata da Ndoj all’85’. Concessi quattro minuti di recupero e il Brescia la sblocca al 93′ con Bianchi: Bertagnoli mette il pallone al centro che viene deviato e termina all’autore del gol che fulmina Paleari con un fendente imprendibile sul primo palo. Brescia che si ritrova con una vittoria conquistata sul filo di lana. Seconda sconfitta di fila per il Benevento.