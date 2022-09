Con la vittoria per 2-1 contro il Milan a San Siro, il Napoli si è portato in vetta alla classifica insieme all’Atalanta. Intervenuto a LaPresse, il presidente degli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato il grande avvio di stagione della squadra guidata da Luciano Spalletti: “Del Napoli non si parla, ma parlano i fatti. In passato dissi: ‘Allestirò una grande squadra’ e nessuno ci ha creduto”.

AlfredoPedulla.com