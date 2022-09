L’ex difensore del Basilea, Schindelholz, muore a 34 anni per un cancro ai polmoni

Nicolas Schindelholz ex giocatore svizzero, è morto a soli 34 anni a causa di un cancro ai polmoni. Il Basilea, club in cui è cresciuto, ha annunciato questa mattina la notizia sui social: “L’FC Basilea piange la morte di Nicolas Schindelholz. Il nostro ex capitano dell’U21 è morto di cancro all’età di 34 anni. Tutto il club è scioccato da questa notizia e porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia. Riposa in pace, Nico“.

