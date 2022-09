Curiosità – Calcio, la cartina geografica del tifo nel nostro paese

Nella nostra amata penisola italiana sono tantissimi i tifosi che scommettono e seguono le partite di calcio di massima serie. Ma vediamo la cartina geografica del tifo nel nostro paese: da un sondaggio pubblicato dalla FIGC, la squadra con il maggior numero di sostenitori è, come noto, la Juventus, ma non a Torino, bensì al Sud Italia. Tuttavia, nel centrosud italiano ci sono delle eccezioni: per esempio, nel Lazio si tifa solo per le due romane, in Campania, la squadra più seguita è naturalmente il Napoli, in Sardegna il Cagliari ed infine in Toscana la Fiorentina, i cui supporters sono nettamente anti juventini. Viceversa, nel settentrione le compagini con più tifosi sono il Milan e l’Inter. I rossoneri contano, però, molti più appassionati dei nerazzurri. Secondo la statistica, il Milan ha il maggior numero di tifosi, oltre che nel capoluogo lombardo, in particolare in Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, mentre a tifare Inter sono gli abitanti della regione Lombardia e dell’Emilia-Romagna. Alla luce di tali numeri, malgrado la squadra bianconera sia la più tifata in Italia, ci sono alcune regioni nelle quali le compagini locali sono intoccabili. . In ogni modo, a prescindere dalla squadra amata, i calciofili dello stivale si confermano come un popolo molto legato alle tradizioni di questo affascinante sport. Essi sono soliti andare allo stadio ascoltare le principali notizie sportive, e si dilettano anche a fare delle puntate, sia sulle partite che su altre discipline sportive.