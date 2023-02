Tello decisivo per il Benevento: tre punti importantissimi contro il Brescia

Tra assenze e problemi di classifica si affrontano Benevento e Brescia. Gara valida per la 25^ giornata del campionato di serie B. In palio tre punti da conquistare, che sarebbe ossigeno puro per andare avanti e alzare, almeno in parte, il morale di una delle due squadre.

Nel Benevento oltre alle assenze di Glik, Farias e Ciano si aggiungono quelle di Pettinari e Capellini.

Ospiti senza Mangraviti, Cistana, Bertagnoli, Pablo Rodriguez e Adryan Oliveira Tavares. Il tecnico Possanzini rilancia Ayè e sposta Bisoli in mediana.

Queste le formazioni che scenderanno in campo.

Il Benevento schiera Paleari in porta. El Kaouakibi, Veseli, Tosca, Foulon in difesa. Karic, Viviani, Acampora in mediana con Tello e Improta a supporto di La Gumina in attacco.

Risponde il Brescia con Andrenacci tra i pali. Karacic, Adorni, Papetti, Huard in difesa. Bisoli, Van de Looi, Bjorkengren a centrocampo. Galazzi, Ndoj, Ayé in attacco.

Arbitra il match il signor Manganiello della sezione di Pinerolo.

La gara

Al 11′ Val de Looi prova la conclusione da fuori area che termina di poco fuori. Ripartenza delle rondinelle al 20′: Galazzi mette al centro ma il colpo di testa di Ayè si spegne sul fondo. Pochi spazi al disposizione anche se il Brescia tenta qualche sortita offensiva. Prova anche il Benevento con una conclusione al 30′ ma senza creare particolari problemi al portiere. La prima frazione si chiude dopo due minuti di recupero. Nessuna azione degna di nota. Bisogna fare molto di più per schiodare il risultato da uno scialbo zero a zero e portare a casa tre punti fondamentali.

Nel Benevento entra Manfredini al posto di Paleari. La sblocca Tello al 48′ che sfrutta un assist di Riccardo Improta. Il colombiano controlla la sfera con il tacco e poi fulmina Andrenacci. Ancora Benevento: al 54′ colpo di testa di Tello che anticipa Adorni ma il pallone che sfiora l’ incrocio dei pali. Ospiti che mandano in campo Bianchi al posto di Bjorkengren al 58′. Nella Strega esce Foulon ed entra Letizia al 63′.

Brescia pericoloso al 64′: Val De Looy va alla conclusione e il pallone colpisce il palo per poi terminare tra le braccia di Manfredini. Al 69′ nel Benevento escono Acampora e La Gumina ed entrano Koutsoupias e Simy. Giallo per El Kaouakibi al 71′ che commette fallo su Galazzi. Anche il Brescia manda in campo Olzer per Galazzi al 73′. Ancora un cambio nel Benevento: esce Viviani ed entra Kubica al 75′. Due nuovi cambi per il Brescia all’ 82′: entrano Labojko e Jallow al posto di Van De Looy e Karacic. L’ arbitro concede cinque minuti di recupero nei quali il risultato non muta. Il Benevento di Stellone porta a casa tre punti importantissimi.